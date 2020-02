Processo "Do ut des", colpo di scena: l'ex vice sindaco Riga rinuncia alla prescrizione

Secondo colpo di scena in pochi giorni nel processo Do ut des, legato a un presunto giro di mazzette circolate per i puntellamenti effettuati nel post terremoto.

Nel processo sono imputati, tra gli altri, gli ex assessori comunali Pierluigi Tancredi e Vladimiro Placidi e l'ex vice sindaco Roberto Riga, accusato di un presunto caso di corruzione connesso al puntellamento di un palazzo del centro storico.

Una settimana fa, come ha raccontato Il Centro, il grande accusatore Agotino Marcon, collaboratore dell’imprenditore Daniele Lago (l'architetto della ditta Steda Spa che con le sue dichiarazioni aveva dato origine all’inchiesta), durante il dibattimento, aveva confessato di aver consegnato personalmente una tangente da 10 mila euro a Tancredi, che a sua volta l’aveva poi girata a Riga. Un'ammissione di colpevolezza in seguito alla quale gli increduli avvocati difensori degli imputati avevano chiesto al collegio giudicante di fermare la testimonianza per poter mandare gli atti in procura affinché Marcon venisse processato per concorso in corruzione.

Ieri Marcon è stato risentito di nuovo, non più nelle vesti di testimone ma di imputato; ma non ha risposto alle domande. Nel mentre, Roberto Riga si è fatto interrogare e ha deciso, andando anche contro il parere dei suoi avvocati difensori, di non avvalersi della prescrizione - scattata per tutti i reati di cui sono accusati gli imputati - e di essere giudicato.

L'ex vice sindaco era stato accusato di aver intascato una tangente per far avere il puntellamento di un aggregato del centro storico alla Steda. Secondo gli accusatori, il fatto sarebbe avvenuto nell'aprile del 2010. La difesa di Riga sostiene, però, carte alla mano, che il puntellamento venne affidato dal Comune dell'Aquila nell'ottobre del 2009.

Riga è l'unico degli imputati che ha deciso di non usufuire della prescrizione. La sentenza finale è attesa a marzo.