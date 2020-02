Borse di studio non assegnate, l'Udu denuncia: "Attività Adsu ferme per mancata nomina presidente, Giunta regionale intervenga"

"All'Università degli studi dell'Aquila ci sono ancora 619 studenti idonei non beneficiari di borsa di studio. Per operare lo scorrimento è necessaria una variazione di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU. E' passato un anno da quando il presidente Marsilio ha vinto le elezioni in Abruzzo. Nonostante gli annunci suoi e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, in un anno il Presidente non ha trovato il tempo per nominare il nuovo presidente dell'ADSU dell'Aquila".

La denuncia arriva dal sindacato studentesco Unione degli Studenti Universitari (Udu), che spiega come la mancata nomina del presidente dell'Adsu abbia bloccato le attività del consiglio di amministrazione. Di conseguenza, si legge nella nota dell'Udu "l'Azienda non ha potuto votare il proprio bilancio né operare la variazione di bilancio che sarebbe adesso necessaria per effettuare lo scorrimento della graduatoria".

Gli studenti sottolineano inoltre come la vicenda dell'Adsu non sia l'unica ad essere trascurata dalla Giunta Marsilio. "Come studenti aspettiamo ancora la nomina del rappresentante degli studenti in CRU (Conferenza Regione Università), l'unico organo che può andare a modificare la normativa sui requisiti di merito delle borse di studio che escludono ogni anno decine e decine di studenti dalla borsa di studio per il solo motivo di essersi trasferiti da un corso di studi ad un altro".

"Chiediamo di procedere immediatamente a queste nomine per consentire agli organi ed enti preposti di lavorare - l'appello dell'Udu - per garantire il diritto allo studio degli studenti".