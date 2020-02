Ponte Belvedere, affollato incontro a Palazzo Fibbioni

Un'affollata sala Rivera, nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, ha accolto ieri pomeriggio il secondo evento aperto alla cittadinanza organizzato dal vice sindaco con delega alle opere pubbliche Raffaele Daniele e dall'Urban center per fare il punto sullo stato dell'arte del Ponte Belvedere.

Sebbene si sia trattato di un incontro informativo, come più volte sottolineato nel corso dell'assemblea, il vice sindaco ha inteso evidenziare che, nell'ambito di un percorso partecipativo appena avviato, dovranno essere i cittadini ad indrizzare l'amministrazione comunale verso una delle ipotesi progettuali in campo: com'era dov'era; demolizione senza ricostruzione; dov'era ma non com'era, con massicci interventi di rinforzo strutturale che prevedono anche la sostituzione dei piloni e una nuova campata in acciaio; demolizione e ricostruzione ma nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana di tutta l'area di Fontesecco.

La riqualificazione dell'intera area è contenuta in due progetti: il project financing presentato dall'impresa Unirest a seguito di un avviso pubblico emesso dal Comune la scorsa estate, e la proposta inviata dall'architetto di fama internazionale Volkwin Marg dello studio Gmp di Amburgo nell'ambito dell'iniziativa Nove artisti per la ricostruzione. Un progetto, quest'ultimo, ancora in fase di definizione: sicuramente si tratterà di una donazione ma ulteriori dettagli saranno richiesti solo se l'ipotesi sarà sostenuta e condivisa dalla cittadinanza.

"Obiettivo di questi incontri conoscitivi è stabilire quale tra le quattro proposte sia quella maggiormente condivisa dai i cittadini. Saranno poi programmati altri incontri per approfondire gli aspetti progettuali ed economici dell'idea scelta dalla cittadinanza" hanno più volte sottolineato la presidente dell'Urban center Giulia Tomassi e il vice sindaco Raffaele Daniele.

Oggi in molti hanno tuttavia sollevato l'impossibilità di optare per una delle idee progettuali non essendoci, al momento, alcun atto amministrativo nè dettagliate analisi dei costi a supporto delle ipotesi progettuali illustrate. Sulla disponibilità di risorse da destinare al progetto di ricostruzione del ponte, il vice sindaco ha oggi annunciato l'arrivo di una "delibera Cipe stralcio - le parole di Daniele - che è in via di definizione con la Struttura di Missione, che destinerà risorse alla ricostruzione dell'Aquila, compreso l'intervento su Ponte Belvedere".

Ciò che è chiaro invece, almeno a sentire gli umori emersi nel corso dell'incontro, è che dopo dieci anni di attese i cittadini premono per un'accelerazione del processo di ricostruzione. La soluzione più gettonata, inoltre, sembrerebbe essere quella della demolizione dell'esistente. Tuttavia parecchi dubbi sono stati espressi sulle due ipotesi progettuali esistenti. A finire nel mirino delle crtiche, soprattutto quella avanzata da Unirest. A non convincere non solo i costi esorbitanti dell'opera (30 milioni di euro, il 20% dei quali a carico del Comune). La costruzione prevista dal progetto di un cinema multisala, spazi culturali polifunzionali, uffici, aree commerciali e parcheggi, sembra non essere affatto condivisa dai residenti e dai commercianti. Pochi commenti, invece sulla proposta firmata da Volkwin Marg, a uno stato poco più che embrionale.

Inoltre l'incertezza sul destino del civico 29, il palazzo che si trova proprio sotto al ponte, la cui demolizione è un'ipotesi ancora sul tavolo, continua a preoccupare non poco i residenti.

Nonostante non siano emerse novità significative, va riconosciuto a questi primi due eventi almeno il merito di aver dato il via a un processo di partecipazione che si spera possa proseguire sulla base di proposte più concrete.

Intanto oggi, alle 9, si riunirà la seconda Commissione consiliare, Gestione del territorio, presieduta dal consigliere Luca Rocci, per un aggiornamento della situazione relativa al Ponte Belvedere.