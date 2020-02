L'Aquila, il saluto di Biondi al questore Orazio D'Anna. A subentrare sarà Gennaro Capoluongo

Il sindaco del capoluogo d'Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha salutato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il questore Orazio D'Anna, giunto al termine del suo incarico in provincia dell'Aquila.

"A titolo personale e dell'intera municipalità ho formulato al questore D'Anna sentimenti di sincera riconoscenza per il costante impegno profuso a servizio della nostra comunità, augurandogli le migliori fortune per il suo percorso professionale".

Biondi ha colto l'occasione, in attesa di conoscersi personalmente, "per augurare il benvenuto al subentrante, Gennaro Capoluongo, al quale sin d'ora confermo la massima disponibilità a collaborare e individuare iniziative utili a continuare a garantire la sicurezza e la tranquillità di questa terra".

Capoluongo, 59 anni da compiere in aprile, è Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Consigliere Ministeriale in materia di cooperazione internazionale. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli ed in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania, accede al ruolo di Commissari della Polizia di Stato nel 1988. A partire dal 2001 ricopre diversi incarichi internazionali, assumendo successivamente la direzione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. È esperto di crimine transnazionale e membro del Comitato europeo Interpol.