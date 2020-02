Coronavirus: Università Chieti-Pescara sospende attività didattica per 2 giorni

In relazione all'emergenza Coronavirus, l'Università D'Annunzio Chieti-Pescara ha sospeso le normali attività didattiche per i giorni 24 e 25 febbraio. Le sessioni di laurea programmate per i medesimi giorni si svolgeranno a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Gli esami di profitto si terranno regolarmente con le modalità previste dalle normative sanitarie di base evitando qualsiasi forma di assembramento.

L’Università di Teramo, invece, ha deciso di sospendere i corsi di specializzazione per professionisti e gli scambi Erasmus. Il rettore Dino Mastrocola ha spiegato che, poichè l’Ateneo teramano ha delle “coorti” di lavoratori che giungono da Lombardia e Veneto, l’Università ha assunto la decisione di bloccare le lezioni per loro: “Si tratta di corsi e lezioni di specializzazione per professionisti, anche nell’ambito della facoltà di Scienza delle comunicazioni. Per il resto mi pare di poter dire che le università abruzzesi per il momento non presentano problemi. Gli scambi Erasmus sono già bloccati da tempo così come gli scambi per le inaugurazioni degli anni accademici, ma siamo tutti attenti a quanto deciso a livelli superiori, per adeguarci, in contatto con la asl”.