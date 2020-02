Aeroporto dei Parchi, Filt Cgil: "Storia già vista, a breve 5 nuovi disoccupati"

"L’enfasi mostrata dall’Amministrazione comunale nel rientrare in possesso del bene pubblico, non prevede pari assunzione di responsabilità verso gli attuali cinque addetti dell’azienda uscente; proprio cosi, l'amministrazione è affetta da uno strano strabismo".

L'affondo è del segretario generale Filt Cgil, Domenico Fontana.

"Si scende in piazza al fianco dei lavoratori dei call center per rivendicare, giustamente, il rispetto delle clausole sociali ma allo stesso tempo si predispongono bandi per affidamento di beni pubblici senza che tale necessità venga rimarcata. Così è successo per il bando d'affidamento dell’Aeroporto dei Parchi che stranamente non prevede in capo all’azienda subentrante la Sunrise Aviation nessun obbligo di riassorbire gli attuali addetti. E cosi a breve avremo ancora altri cinque concittadini disoccupati che si aggiungono agli addetti del Terminal di Collemaggio oggi drammaticamente disoccupati".

Come è possibile che il ritorno nelle disponibilità dell’Amministrazione di beni pubblici provochi tali drammi? "In questi giorni abbiamo richiesto di poter svolgere il confronto con l’azienda subentrante Sunrise Aviation, la Xpress e l’assessorato competente. La risposta è stata una burocratica nota del Dirigente Comunale che facendo finta di non conoscere le previsioni contrattuali si cela dietro formalismi per evitare il necessario confronto. Le lavoratrici ed i Lavoratori si aspettano altro, non vivono delle forme tanto care al dirigente comunale".