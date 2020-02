Cna L'Aquila, Gianfranco Torrelli lascia l'incarico di presidente

Gianfranco Torrelli, alla guida della Cna L'Aquila dal 2017, ha deciso di lasciare il suo incarico di presidente affidando le motivazioni delle dimissioni a una nota stampa.

"Un'associazione - si legge nel comunicato - è una comunità ed in una comunità il noi è sempre prima di io, e mio è mai contrapposto al loro. La CNA rappresenta imprese, imprenditori, professionisti, pensionati, cittadini, famiglie il vero tessuto connettivo del Paese. Non è più rimandabile il compito di valorizzare le capacità, sostenere la legalità, la professionalità, la competenza, creare le condizioni perché fare impresa sia facile e gratificante, rendere possibile l'approccio tra artigianato, innovazione e cultura d'impresa, occuparsi fattivamente della competitività dei territori".

"Sento forte - prosegue Torrelli - la necessità di curare questi interessi in maniera efficace e con autentico spirito contributivo ma al tempo stesso non posso non rilevare che i risultati che mi aspetto possono venire solo attraverso un lavoro costante e continuo, cosa che in questo momento non posso garantire perché la gestione e lo sviluppo delle mie attuali responsabilità aziendali non mi lasciano il giusto tempo; è per questo motivo che debbo rendere le mie dimissioni, per offrire la possibilità a nuove energie e nuove intelligenze di portare avanti le giuste istanze degli Associati della C.N.A di L'Aquila".

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dall'assemblea degli associati, dai membri di presidenza territoriale, regionale e nazionale, un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti della CNA di L'Aquila che tutti i giorni con competenza, senso di responsabilità, passione ed impegno -conclude la nota - aiutano artigiani ed imprenditori a risolvere i tanti problemi".