Confindustria L'Aquila: "Aziende a rischio per blocco delle merci e approvvigionamento materie prime"

"Gli effetti legati all'emergenza sanitaria Coronavirus stanno investendo anche il settore industriale della provincia dell'Aquila, dove insistono importanti comparti come l'aerospaziale, il chimico-farmaceutico e il metalmeccanico. Nessun panico, ma abbiamo timore di ripercussioni importanti, per le imprese che operano sul territorio, a causa della situazione che si è determinata". E' quanto afferma il presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda.

"Un elemento di inquietudine aggiuntivo", afferma Podda, "dettato dalle connessioni delle filiere industriali a livello internazionale. Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcune aziende che operano nella provincia dell'Aquila sul blocco pressoché totale delle merci provenienti dai mercati asiatici e sulle difficoltà di interscambio e approvvigionamento delle materie prime e dei semi-lavorati tra le imprese del territorio e le società che hanno sede nelle zone colpite dai focolai del Coronavirus e che rappresentano il cuore del sistema produttivo del Paese".

Il presidente di Confindustria fa notare come "qualora la situazione di stallo del manifatturiero, in Cina e più in generale nei mercati asiatici, dovesse protrarsi si avrebbero naturali ripercussioni negative anche sul sistema industriale provinciale, con il rischio di blocco e rallentamento di alcune linee produttive. Stiamo lavorando per assicurare il massimo supporto alle nostre aziende associate", evidenzia Podda, "in stretto raccordo con la task force nazionale di Confindustria, che è il nostro punto di contatto con l'Unità di crisi della Farnesina, con il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio, con cui stiamo condividendo le informazioni e le problematiche segnalate dalle imprese. In coordinamento con le associazioni territoriali, stiamo monitorando con attenzione la situazione che sta evolvendo di ora in ora. La sicurezza dei lavoratori è un valore prioritario".

"Stiamo mettendo a sistema le segnalazioni che arrivano dalle nostre aziende", sottolinea Francesco De Bartolomeis, direttore di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "con la rete della task-force nazionale di Confindustria. Ci stiamo attenendo con scrupolo alle indicazioni ed ai protocolli emanati dal Governo e dalle autorità pubbliche. Siamo in prima linea, con la consapevolezza del ruolo importante di Confindustria, nel gestire l'emergenza".