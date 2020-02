L'Aquila: recapiti e contatti degli uffici comunali nel periodo di sospensione del ricevimento del pubblico

Facendo seguito alle disposizioni del sindaco Biondi sulla sospensione/limitazione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali fino al prossimo 5 marzo, adottate per via della diffusione del coronavirus covid-19 in alcune zone d'Italia, i dirigenti dei vari settori dell'ente stanno assumendo dei provvedimenti specifici.

I provvedimenti sono pubblicati, unitamente alla disposizione del sindaco, in una pagina della sezione dei Provvedimenti dell'area Amministrazione Trasparente.

Per ogni servizio di maggiore interesse quanto al ricevimento del pubblico, la sintesi delle modalità di ricevimento del pubblico e i recapiti da contattare, così come prescritte dai vari dirigenti, sono pubblicate in questa pagina dedicata del sito istituzionale https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=0&id_doc=6956&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1 .

Tale pagina sarà in continuo aggiornamento, mano mano che giungeranno gli atti dirigenziali.

Il sindaco Pierluigi Biondi ricorda che le disposizioni in questione sono assunte solo a scopo precauzionale e che gli uffici comunali sono pienamente operativi con i dipendenti a lavoro e in grado di erogare tutti i servizi di competenza dell'ente.