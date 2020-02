Coronavirus, 'paziente uno abruzzese': riunione in Prefettura a Teramo. D'Alberto: "Paziente sta bene, definiti e circoscritti spostamenti a Roseto"

Si è tenuta nel pomeriggio la riunione del Comitato ristretto dei sindaci per la sanità convocata da Gianguido D'Alberto nell'ambito del tavolo unico coordinato dalla Prefettura, alla presenza dei primi cittadini della provincia di Teramo e delle massime istituzioni regionali, provinciali e locali; si è fatto il punto sulla situazione del caso di sospetto contagio da Coronavirus.

"Parliamo ancora di 'sospetto' poiché il risultato del secondo test di conferma, eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma, arriverà solo in tarda serata e verrà notificato esclusivamente alla Protezione Civile, che poi avrà il compito di comunicarlo all’esterno", spiega il sindaco di Teramo.

Intanto, il servizio di Epidemiologia e Igiene pubblica della ASL di Teramo ha rimesso alla Direzione generale la relazione inerente la mappatura di tutti gli spostamenti del cosiddetto 'paziente 1 abruzzese', che sono avvenuti esclusivamente all’interno del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi e solo per due giornate, prima dei sintomi della malattia. "Sono state rintracciate anche le singole persone con cui il paziente avrebbe potuto avere contatti all’interno del ristorante dove ha cenato un’unica volta e all’interno del bar dove si è recato, anche in questo caso, un’unica volta", chiarisce D'Alberto.

I contatti così rintracciati sono stati già sottoposti a sorveglianza sanitaria e, al momento, nessuno presenta sintomi che possano far pensare ad un eventuale contagio, così come asintomatici restano anche i familiari più stretti del paziente, che rimangono comunque in isolamento fiduciario nella loro abitazione di Roseto. Migliorano, peraltro, anche le condizioni cliniche del 'paziente 1' che non ha più febbre.

L’Assessore Nicoletta Verì ha informato i presenti delle misure di prevenzione ulteriori che la Regione sta mettendo in campo, nell’ipotesi di possibili nuovi casi di malattia: postazioni di pre-triage all’interno di tende pneumatiche posizionate all’esterno degli Ospedali principali in modo da evitare il transito di eventuali pazienti a rischio all’interno dei Pronto Soccorso; aumento del numero dei letti nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Pescara dove è stata allestita anche una camera a pressione negativa che possa ospitare i casi più gravi.

Anche l’Ing. Silvio Liberatore, Dirigente della Protezione Civile Regionale si è detto molto rassicurato dal fatto che siano stati già tracciati tutti gli spostamenti del 'paziente 1' che, di fatto, descrivono una situazione fortemente circoscritta, confermando così l’Abruzzo una regione “fuori cluster”.

"La riunione, decisamente proficua dal punto di vista della condivisione delle informazioni più recenti - aggiunge D'Alberto - ha prodotto soprattutto il grande risultato di aver potuto condividere tra i sindaci una linea comune di comportamento".

Alla luce delle informazioni ufficiali, degli aggiornamenti e degli approfondimenti epidemiologici comunicati dalla Regione Abruzzo, dalla ASL e dalla protezione civile regionale le scuole sono e restano chiuse solo a Roseto (sia le comunali, sia le provinciali). "Ovviamente la situazione è in continua evoluzione e potrebbe modificarsi velocemente, con conseguenti ulteriori decisioni che, via via, verranno definite e comunicate, ma gli elementi emersi stasera sono rassicuranti e chiarificatori e consentono a tutti, per il momento, una maggiore tranquillità", conclude D'Alberto.