L'Aquila: arrestati due minorenni per rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati al contrasto dei reati di violenza contro le persone di minore età ed al rafforzamento della sicurezza urbana, predisposti dal Questore d’intesa con il Prefetto, unità operative della Squadra Volante della Polizia di Stato, nella serata di ieri, hanno tratto in arresto due minorenni per i reati di rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un altro per il reato di rapina in concorso.

Nello specifico, alle ore 19:40, circa giungeva alla Sala Operativa della Questura una telefonata da parte di un giovane che chiedeva aiuto per una aggressione, con relativa sottrazione del cellulare, subita poco prima all’interno del centro commerciale “Globo” da parte di altri ragazzi minorenni.

Prontamente sono giunti sul posto due equipaggi delle volanti che, acquisite le prime descrizioni degli aggressori, sono riusciti, in breve tempo, a rintracciare i tre minori ed a recuperare il cellulare.

I tre aggressori, portati in Questura, sono stati subito riconosciuti dalla parte lesa.

Il Magistrato del Tribunale dei Minorenni ha disposto, dunque, l’arresto per due di loro e la denuncia il stato di libertà per il terzo.