L'Aquila: Biondi incontra il nuovo questore Capoluongo

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha incontrato stamani, in Comune, il questore Gennaro Capoluongo, dirigente superiore della Polizia di Stato, da poco insediatosi nel capoluogo.

"È stato un incontro cordiale e proficuo. – ha dichiarato il primo cittadino – Il saluto al questore ha rappresentato l'occasione per un primo confronto sulle problematiche e sui principali aspetti, relativi alla sicurezza e alla tutela della legalità, in una città, come la nostra, che vive la complessa fase della ricostruzione ed è attraversata da cambiamenti nelle dinamiche sociali e negli assetti urbanistici. Sono certo – ha proseguito Biondi – che si instaurerà un rapporto di fattiva collaborazione istituzionale, per il quale si sono gettate le basi, nell'interesse della comunità. Al questore Capoluongo, cui ho ribadito la massima disponibilità, da parte dell'amministrazione, ad ogni forma di cooperazione, giungano, da parte nostra e della municipalità tutta, i migliori auguri di buon lavoro".