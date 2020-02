Coronavirus, scuole chiuse per altri 8 giorni in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Abruzzo "regione senza cluster", sebbene vi sia la positività del turista lombardo: attesi risultati per specializzanda ricoverata all'Aquila

In Lombardia, Veneto ed Emila Romagna, dove è in cura il 93% dei positivi sugli 821 totali del Paese, le scuole resteranno chiuse per altri otto giorni, fino a sabato prossimo.

Lo ha deciso il Governo che inserirà la misura nel decreto sociale sul coronavirus atteso in giornata.

Il contagio, nelle tre regioni padane, ha un'evoluzione ancora troppo veloce e l'Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale. "Il contenimento del virus ha bisogno ancora di tempo", ha spiegato l'Istituto superiore di sanità al presidente del Consiglio.

Nel decreto si stabilisce che in Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche gli istituti scolastici possono e debbono riaprire. Per ogni ordine e grado, infanzia compresa. Le condizioni generali in queste aree consentono il ritorno in classe degli studenti già da lunedì. E la riapertura varrà anche per le due province autonome, Trento e Bolzano: la prima aveva chiuso per coronavirus, la seconda per Carnevale. Da lunedì, anche nel Trentino Alto Adige si torna in classe.

"Credo sia importante, ove possibile, tornare al più presto alla normalità", ha detto la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani. La ministra Lucia Azzolina ha confermato che l'esame di Maturità non è in discussione: "Si farà". E che l'anno scolastico sarà salvo per tutti, anche per chi non arriverà ai 200 giorni di frequenza: l'articolo è già entrato nel decreto economico ieri a tarda sera.

La giornata della lotta al coronavirus, ieri, è stata scandita da alcune novità procedurali e da nuove assegnazioni dei poteri. Il governo, proseguendo nella politica di contenimento delle psicosi e nel tentativo di riportare a Roma decisioni e informazioni da rendere pubbliche, ha scelto di cancellare il briefing di Protezione civile delle 12 (mantenendo solo il consuntivo di mezza sera) e ha attribuito all'Istituto superiore di sanità, guidato dal professor Silvio Brusaferro, la decisiva "sorveglianza epidemiologica". Questo atto ha spostato sui medici-scienziati le responsabilità della scelta e messo in sordina i protagonismi delle singole regioni.

Con le scuole, nelle tre macroaree più colpite, restano ferme anche le università, che stanno attivando corsi a distanza (gli atenei riaprono in Friuli e Trentino).

In Abruzzo, intanto, fino ad ora sono stati eseguiti 37 test per il Covid: di questi 33 sono risultati negativi, 1 positivo, mentre 3 sono in corso. "Nonostante il caso accertato a Roseto, l'Abruzzo non vedrà mutata la sua classificazione di 'regione senza cluster', in quanto il contagio è stato esterno e non c'è alcun focolaio del virus sul nostro territorio regionale", ha ribadito il governatore Marco Marsilio.

All'Aquila, nelle ultime 36 ore, si sono inseguite una ridda di voci sulla presunta positività di una tirocinante medico lombarda, in città per sostenere l'esame di abilitazione alla professione, poi rimandato: la giovane, fidanzata con un ragazzo risultato positivo al coronavirus, è arrivata all'Aquila nella serata di domenica; saputo della positività del fidanzato, appena avuti i primi sintomi si sarebbe autoisolata nel suo appartamento, che condivide con due colleghe: è stata ricoverata in isolamento al San Salvatore allorquando le sue condizioni si sono aggravate. Ebbene, sulla paziente sono stati svolti due test, con doppia metodica, entrambi a Pescara: uno è risultato negativo, l'altro positivo. Per questo, si attende il responso definitivo dell'Istituto superiore di Sanità nelle prossime ore.,