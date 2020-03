Alitalia taglia il volo del mattino Pescara-Milano, Febbo: "Scelta vergognosa"

"La decisione di Alitalia è stata unilaterale ed è scandalosa se non addirittura vergognosa; semmai in questi giorni quel volo sia stato disertato, è per il coronavirus che non durerà qualche giorno, purtroppo".

E' durissimo l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, a proposito della soppressione del volo Alitalia Pescara-Milano del mattino: "domani chiederò ufficialmente al Governo il mantenimento di quella linea e anche l'abbattimento delle tariffe". Febbo ha invitato "alla mobilitazione le istituzioni locali per sostenere questa posizione indirizzata alla salvaguardia dell'economia regionale e del nostro aeroporto".

Se Alitalia voleva sospendere un volo per risparmiare - sostiene Febbo - avrebbe dovuto cancellare quello del pomeriggio, "meno frequentato e inutile al business giornaliero. La decisione è vergognosa anche per altri due motivi", evidenzia l'assessore: da un lato per le tariffe; dall'altro, perché "l'Abruzzo è regione terremotata e il volo giornaliero Pescara-Milano-Pescara è un collegamento di lavoro senza il quale si danneggia l'economia regionale".

Alitalia, piuttosto, "deve garantire tariffe più basse per l'Abruzzo e le regioni terremotate e spingere positivamente per la nostra economia visto che la manteniamo con soldi pubblici", conclude Febbo.