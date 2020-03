Coronavirus, migliorano le condizioni della paziente ricoverata al San Salvatore. Grimaldi: "Malattie infettive può operare al massimo livello di sicurezza". In Abruzzo sono 3 i casi di contagio confermati

Sta sempre meglio la giovane laureata in medicina positiva al Covid-19 e ricoverata in isolamento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Dal reparto di Malattie infettive, diretto dal dottor Alessandro Grimaldi, filtra ottimismo: "Sul caso, abbiamo verificato contatti primari e secondari", assicura Grimaldi. D'altra parte, "sin dal primo momento in cui si è avuto il sospetto, le persone venute in contatto con la donna sono state messe in sorveglianza attiva e isolamento domiciliare" aveva chiarito il sindaco Pierluigi Biondi che, appena venuto a conoscenza del primo caso all'Aquila, ha preso contatto con il direttore generale dell'Asl, Roberto Testa, con il Servizio di Igiene, Epidemiologia, e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione, con il presidente della Regione, Marco Marsilio, e con il Dipartimento regionale di Protezione Civile.

Il reparto di Malattie infettive dell'Aquila, recentemente ristrutturato, è un fiore all'occhiello della sanità abruzzese: "Possiamo operare con efficacia e al massimo livello di sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari" ha spiegato Grimaldi. "Nella struttura sono disponibili complessivamente 10 stanze a pressione negativa: in un’ala vengono ricoverati i casi sospetti o conclamati, nell’altra prosegue l’attività ordinaria, con due percorsi assolutamente separati; è stata allestita anche una stanza con i macchinari per assistere i pazienti con grave insufficienza respiratoria e per la diagnostica ecografica della polmonite".

Non solo. Il percorso di trasporto dei pazienti si svolge totalmente all’esterno dell’ospedale.

A tal proposito, l'invito a coloro che dovessero avere sintomi respiratori compatibili con l’infezione da Covid-19 è di rivolgersi direttamente al 118: va assolutamente evitato di recarsi in pronto soccorso.

A scopo meramente precauzionale, così come ribadito dall'assessore regionale Guido Quintino Liris, proprio dinanzi l'ingresso del pronto soccorso del San Salvatore è stata montata una tenda dalla Protezione civile. "Avere cautela - ha tenuto a specificare Grimaldi - non significa che debba ingenerarsi il panico: bisogna condurre una vita normale attuando le precauzioni ormai note a tutti. Poi, i cittadini devono stare tranquilli perché nel nostro Paese c’è un sistema sanitario tra i migliori al mondo e una diffusa rete di reparti di malattie infettive in grado di trattare con efficacia i pazienti".

Oltre al caso della giovane medico ricoverata all'Aquila, in Abruzzo sono state acclarate altre due positivà al Covid-19. Si tratta del paziente brianzolo in vacanza a Roseto, ricoverato da mercoledì scorso all'ospedale di Teramo, e di un altro contagiato, un uomo residente in un Comune dell’area metropolitana Chieti-Pescara, ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara: ha riferito di essere rientrato la scorsa settimana da un viaggio di lavoro in Lombardia e di aver quasi immediatamente accusato dei sintomi influenzali che lo avevano portato a rimanere in casa; sua moglie è risultata negativa al test: resta comunque in isolamento domiciliare, con sorveglianza sanitaria attiva da parte della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che monitorerà costantemente eventuali mutamenti del suo quadro clinico.

Al contrario, sono positivi i primi test - eseguiti nei laboratori del Centro di riferimento regionale di Pescara - sulla moglie e il figlio del paziente brianzolo: il test sulla figlia dell'uomo ha invece dato esito dubbio. I campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi. Tutta la famiglia si trova attualmente ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del Mazzini.