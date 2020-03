Coronavirus: tutti negativi i 7 casi oggetto di test in provincia dell'Aquila

Sono tutti negativi i sette casi oggetto di test e osservazioni che hanno riguardato L’Aquila e la sua provincia nella giornata di ieri. Niente coronavirus, dunque.

L’altra sera al San Salvatore sono finite una madre con sua figlia: hanno la febbre e sono state ricoverate per gli accertamenti. Il marito della donna e l’altro figlio sono stati posti in isolamento domiciliare fiduciario. A tutti e quattro i componenti della famiglia sono stati fatti i tamponi per verificare la presenza di Covid-19: sono risultati negativi. Tamponi, in via precauzionale, anche su un’altra coppia madre-figlio, trasferita in ospedale in serata.

Negativi anche due tamponi su un'altra mamma con figlio, anche loro dell'Aquila, che avevano contatto la Asl per la febbre.

Un altro caso sottoposto a tampone, anch’esso negativo, riguarda invece Avezzano: lì è stato ricoverato un giovane, di ritorno da Torino, con sintomi influenzali.

Intanto, si attendono ancora le conferme della positività per i familiari del 50enne di Brugherio positivo al virus mentre era in vacanza a Roseto. Tutta la famiglia è al “Mazzini” di Teramo: mamma e figlio sono risultati positivi ad un primo test e restano in attesa di controprova, sebbene ieri la Protezione civile abbia indicato in 5 i casi confermati di contagio in Abruzzo, mentre per la figlia il tampone ha dato esito incerto: si dovrà attendere, anche per lei, il verdetto dell’Istituto superiore di sanità. In ogni caso tutti e quattro sono in buone condizioni di salute.

Resta ricoverato a Pescara, anch’egli in condizioni non preoccupanti, il 48enne di San Giovanni Teatino trovato positivo di ritorno dal nord.

All’Aquila è stato alzato ulteriormente il tiro nei controlli, a testimonianza di una grande prudenza nell’affrontare qualsiasi segnale potenzialmente sospetto, anche il minimo.