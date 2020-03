Città di Persone scrive a Marsilio: "Non escludere L'Aquila dai collegamenti su rotaia"

Un intervento “immediato” per non escludere L’Aquila dal “ragionamento complessivo della mobilità su rotaia della Regione”.

A chiederlo al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sono i rappresentanti dell’associazione Città di Persone Roberta Gargano, Ugo Mastropietro, Antonio Durantini, Marco Valloni, Luisa Di Laura, Valter Aloisi.

Di seguito, il testo della lettera:

Gentilissimo Presidente,

l’associazione Città di Persone, che abbiamo l’onore di rappresentare, nata dalla volontà di residenti, liberi professionisti, commercianti ed imprenditori aquilani di contribuire alla ricostruzione immateriale e allo sviluppo della città dell’Aquila, Le chiede un intervento immediato per non escludere dal ragionamento complessivo della mobilità su rotaia della Regione Abruzzo il capoluogo della regione ed il suo territorio.

Riteniamo non si possa portare avanti una progettazione che isoli l’efficientamento delle linee che interessano L’Aquila e le possibili soluzioni per connettere veramente l’intero Abruzzo al resto d’Italia.

Lo sforzo che lo Stato italiano ha compiuto per la ricostruzione post sisma, la riattivazione in tempo record degli uffici regionali, degli uffici giudiziari e delle amministrazioni periferiche dello Stato, la ricostruzione e la nuova costruzione di musei e luoghi di cultura di interesse nazionale, l’immenso patrimonio artistico restaurato, le politiche economiche di incentivazione al commercio verrebbero vanificate da un isolamento che non è assolutamente accettabile.

Le chiediamo di voler rendere nota la composizione del gruppo di lavoro che, necessariamente, dovrà vedere componenti tecnici e politici delle aree interne della Regione e di voler, altresì, rendere note le tematiche e le direttrici di discussioni su cui il gruppo di lavoro si confronterà.

Certi di un Suo sollecito riscontro, ci mettiamo a disposizione per qualsiasi collaborazione possa risultare utile e Le inviamo i nostri migliori saluti.