Alitalia: ripristinato il volo del mattino da Pescara a Milano

“Esprimo soddisfazione per la decisione di Alitalia di ripristinare il volo mattutino per Milano Linate che, come avevo sottolineato, rappresenta un collegamento importante per un’utenza d’affari che ha bisogno di collegamenti rapidi e funzionali con il capoluogo lombardo".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a seguito della notizia del ripristino del collegamento aereo mattutino con Milano.

"Sulla questione della cancellazione, oltre alla protesta formale, avevo ribadito al ministro Paola De Micheli, in occasione della firma del protocollo d’intesa per la ferrovia Pescara-Roma, la necessità di non penalizzare l’Abruzzo attraverso queste decisioni unilaterali da parte della compagnia di bandiera. Come Regione Abruzzo siamo favorevoli a un tavolo di coordinamento con il Governo e con la struttura commissariale per il terremoto anche alla luce del lavoro e delle richieste che avevamo già sottoposto in occasione della conversione del Decreto Sisma proprio per riqualificare e dare un ruolo nevralgico all’aeroporto di Pescara, insieme agli altri due dell’Italia centrale, di Perugia e Ancona”.