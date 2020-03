Decreto Coronavirus, le misure per la Lombardia e le altre 14 province

Nel decreto approvato nella notte tra 7 e 8 marzo dal governo sono state approvate nuove misure restrittive per isolare il più possibile i territori della Lombardia e delle altre 14 province più interessate dalla diffusione del coronavirus.

Il provvedimento stabilisce di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori" della Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli, "nonché all’interno dei medesimi territori".

Nelle aree indicate, il decreto approvato dal governo prevede, fino al 3 aprile:

- Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

- Divieto di uscire di casa per le persone in quarantena e risultate positive al coronavirus;

- Fortemente raccomandato di rimanere in casa e limitare i contatti sociali per le persone con febbre e infezioni respiratorie;

- Sospensione degli eventi sportivi, tranne quelli a porte chiuse;

- Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

- Sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi in luoghi pubblici e privati;

- Sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche;

- Apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure che consentano ai frequentatori di restare a un metro di distanza gli uni dagli altri, con sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;

- Chiusura dei musei;

- Sospensione dei concorsi pubblici e privati esclusi quelli per il personale sanitario e quelli per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile;

- Possibilità di apertura di bar e ristoranti dalle 6 alle 18 adottando misure per far rispettare una distanza di un metro fra i clienti: dopo le 18 verrà chiuso tutto;

- Adozione di misure per rispettare la distanza di un metro tra le persone in tutti gli esercizi commerciali;

- Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;

- Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, con l’esclusione di farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari;

- Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri sportivi, centri termali;

- Sospensione degli esami per il conseguimento della patente di guida.