Decreto Coronavirus, le misure valide nel resto d'Italia

Il decreto approvato dal governo raccomanda a tutti, anche alle persone che vivono fuori dalle aree più interessate dal coronavirus, di limitare gli spostamenti ai "casi strettamente necessari", rivolgendosi in particolare alle persone anziane o affette da patologie croniche, che possono uscire di casa solo se in caso di "stretta necessità".

Vale per tutti la regola di evitare i luoghi affollati e mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Le nuove norme prevedono inoltre:

- Sospensione di congressi, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario;

- Sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, anche a cinema e teatro;

- Sospensione delle attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche;

- Chiusura dei musei;

- Divieto di uscire di casa per le persone in quarantena e risultate positive al coronavirus;

- Possibilità di apertura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere adottando misure per far rispettare una distanza di un metro fra i clienti;

- Sospensione degli eventi sportivi, tranne quelli a porte chiuse;

- Sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo, con attivazione di modalità di didattica a distanza;

- Divieto agli accompagnatori di fermarsi nelle sale di attesa degli ospedali;

- L’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

- Possibilità di applicare le modalità di lavoro agile – quindi in remoto – a tutti i lavoratori anche in assenza di accordi individuali;

- Possibilità di applicare misure alternative di detenzione domiciliare o isolamento ai detenuti in caso di sintomi da COVID-19, adottando per tutti colloqui in modalità video o telefonica;

- Interventi straordinari di sanificazione dei mezzi pubblici.