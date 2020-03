TUA, la denuncia di un pendolare L'Aquila-Avezzano: "Impedito l'accesso alle prime due file. Passeggeri non tutelati"

La segnalazione arriva in redazione da un pendolare che usufruisce quotidianamente della linea Tua L'Aquila-Avezzano per motivi di lavoro.

Stamane - racconta - al momento di salire sul bus delle 7:15, "abbiamo trovato del nastro delimitatore che impediva l'accesso alle prime due file di sedili anteriori; l'autista inoltre si è rifiutato di aprire la porta anteriore spiegando che l'accesso era consentito dalla sola porta posteriore".

Alla domanda sul motivo di questa novità, aggiunge il pendolare, "la risposta è stata che queste sono disposizioni per la limitazione del contagio da covid19".

Il viaggiatore ha poi affidato a newstown alcune considerazioni; la prima: "togliere 8 posti su una corsa già affollata ha fatto si che qualche passeggero sia rimasto a piedi e, d'altra parte, i passeggeri sono comunque seduti uno di fianco all'altro, in spregio a qualsiasi distanza di sicurezza. E' tutelato l'autista, insomma, ma non i passeggeri. La seconda: in caso di evacuazione d'emergenza del mezzo, una sola porta sarebbe insufficiente".

Considerazioni che, in effetti, ci paiono condivisibili.