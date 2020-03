Restrizioni a bar e ristoranti, Biondi incontra le associazioni di categoria

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria con l'obiettivo di analizzare e specificare i contenuti del decreto emanato l'8 marzo che dispone misure di chiusura, limitazione o raccomandazione agli esercizi commerciali a seguito dell'emergenza coronavirus.​

Nella riunione è stata ribadita la necessità di garantire il rispetto delle regole di prevenzione dal contagio nei pubblici esercizi, comprese già nel decalogo redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi dpcm e che sono state raccolte nei materiali che il Comune sta diffondendo in questi giorni nell'ambito della campagna di informazione #vincilvirus.​

Si è concordato su alcune regole base, necessarie a garantire la distanza tra le persone in ristoranti e bar, resa obbligatoria dal provvedimento. ​

"Tutti hanno convenuto nella necessità di limitare la somministrazione al bancone, di privilegiare il servizio al tavolo, di diradare i posti a sedere e di evitare affollamenti all'interno dei locali, anche contingentando gli ingressi", ha affermato Biondi.​

"Inoltre, i rappresentanti di categoria – ha aggiunto il primo cittadino – si sono impegnati a una ancora più incisiva azione di sensibilizzazione presso i propri associati per una maggiore diffusione delle buone prassi, l'installazione di dispenser igienizzanti, un incremento delle attività di sanificazione e il rigoroso rispetto degli orari di apertura e chiusura ".​

Infine il sindaco, unitamente all'amministrazione comunale, si è reso disponibile a svolgere un opportuno ruolo di sensibilizzazione nei confronti della Regione e del governo affinché siano adottate tutte le misure possibili necessarie alla mitigazione degli effetti economici del Covid-19.​

Alla riunione erano presenti Camera di commercio, Confcommercio, Cna, Fida, Fipe, Fips, Fiva e Federalberghi.​

Si ricorda che sul sito ufficiale del Comune, all'indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html e sulla app di protezione civile "Comunicare per proteggere" si trovano tutte le informazioni relative all'emergenza nonché la campagna di informazione #vincilvirus promossa dall'ente.