Coronavirus, Conte: "Tutta Italia zona protetta". Spostamenti vietati su tutto il territorio nazionale, scuole chiuse fino al 3 aprile

"Tutta Italia zona protetta".

Le misure adottate per la Lombardia e le altre 14 province collegate nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo saranno estese a tutto il territorio nazionale.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Dunque, in tutte le regioni saranno vietati gli spostamenti, se non per comprovate necessità dovute al lavoro o alla salute; la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado e università sarà prorogata fino al 3 aprile; si fermeranno tutti i campionati di tutte le discipline sportvie (compresa la serie A di calcio) mentre per bar e ristoranti scatterà la chiusura alle 18. Stop anche all'apertura degli impianti sciistici.

Il decreto sarà firmato questa sera e entrerà in vigore domani, martedì 10 marzo.

"I numeri" ha affermato Conte "ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia.Non c'è più tempo. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti".

"Possiamo sintetizzare il provvedimento con l'espressione 'Io resto a casa'" ha detto Conte "Ci sarà l'Italia come zona protetta. Le nuove misure del governosono state adottate con il consenso delle Regioni e degli altri ministri. Ho informato anche il presidente della Repubblica".

Il premier ha detto che il divieto per gli spostamenti non sarà applicato ai trasporti pubblici e che in caso di spostamenti dovuti alle "comprovate" esigenze lavorative o di salute andrà compilata un'autocertificazione. Le limitazioni riguardano le persone e non le merci.

Se il decreto sarà come quello adottato per la Lombardia, le misure previste sono le seguenti: