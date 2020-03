Coronavirus, spostamenti e autocertificazione: ecco il modulo

Il nuovo decreto del governo che ha esteso a tutta l'Italia le misure inizialmente adottate solo per la Lombardia e le altre 14 province con la più alta concentrazione di contagi da coronavirus, contiene forti limitazioni agli spostamenti, anche se non c'è un divieto assoluto come invece era stato stabilito per le zone rosse.

Spostarsi sarà possibile ma solo per "esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute".

Si tratta di formulazioni e definizioni abbastanza vaghe, che andranno interpretate e che probabilmente necessiteranno di ulteriori disposizioni chiarificatrici nei prossimi giorni.

Ad ogni modo, per tutte queste situazioni di comprovata esigenza, sarà necessario presentare ai controlli una certificazione che attesti il motivo dello spostamento. Il modulo potrà essere compilato anche sul momento. Resta invece il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus. Le limitazioni riguardano le persone e non le merci.

Il modulo per l'autocertificazione è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza ed è scaricabile cliccando su questo link.