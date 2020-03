Coronavirus: disposizioni per l'accesso ai servizi della Provincia

Nella necessità di contenere il contagio da Coronavirus Covid-19, in attuazione dei DPCM emanati dal Presidente del Consiglio negli ultimi giorni, il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha disposto, con determina Presidenziale n. 4 del 9 marzo 2020, le nuove modalità per le attività di Fornt-office e il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa – lavoro agile.

In particolare si dispone che i servizi di Front-office, ovvero tutte le attività che normalmente si svolgono presso gli uffici della Provincia dell’Aquila, siano effettuate, a partire dalla data del 9 marzo, prevalentemente in modalità “a distanza”, a mezzo telefono o email ai contatti indicati sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.provincia.laquila.it/.

Il ricevimento del pubblico presso gli Uffici potrà essere effettuato previo appuntamento, da concordare con gli uffici a mezzo telefonico o email, esclusivamente per motivi urgenti e non rinviabili, nel rispetto delle prescrizioni previste per l’emergenza sanitaria in corso.

L’emergenza, dichiara il Presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, "ci impone di adottare tutte le cautele e le prescrizioni normative per tutelare la salute dei cittadini e gli impiegati di questa pubblica amministrazione. Naturalmente invito tutti le persone a seguire scrupolosamente le direttive governative e le raccomandazione del mondo scientifico per arginare efficacemente questo contagioso virus e, soprattutto, rimanere in casa. Ringrazio tutti per la collaborazione".