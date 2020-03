L'Aquila, Covid-19: sindacati chiedono al Prefetto attivazione tavolo di lavoro per gestione emergenza

Costituzione di un tavolo di lavoro per coordinare, a livello provinciale, l'applicazione delle misure finalizzate a ridurre l'impatto economico dell'emergenza legata al COVID-19. E' la richiesta che Francesco Marrelli, Paolo Sangermano, Fabrizio Truono, rispettivamente segretari Cgil Cisl Uil della provincia dell’Aquila, rivolgono al Prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco.

"L’emergenza COVID-19 - scrivono i sindacalisti in una missiva - sta generando notevoli problematiche a tanti cittadini e lavoratori della nostra provincia. In particolare si evidenzia che la sospensione delle attività scolastiche ha avuto una serie di effetti su tutti i servizi collegati al sistema dell’istruzione e sui lavoratori, sul fronte turistico si registra un calo drastico delle prenotazioni, a causa della mancanza di materie lavorate o per questioni legate alla logistica, molte aziende sono state costrette a rallentare la produzione".

"Nei prossimi giorni dovrebbe diventare operativo il Decreto del Governo che attiverà nuovi ammortizzatori sociali ed ulteriori misure a sostegno di lavoratori e imprese. Tali strumenti andranno applicati con la massima celerità nella nostra provincia". Per questo le organizzazioni sindacali "ritengono necessario poter gestire le problematiche che si evidenzieranno all’interno di una cabina di regia coordinata dal Prefetto".

Cgil, Cisl, Uil della provincia dell’Aquila chiedono chiedono quindi "l’attivazione e il coordinamento urgente di un tavolo di lavoro provinciale che veda la presenza di tutte le forze interessate: Prefettura, associazioni sindacali e datoriali, Inps, Ministero del Lavoro, Asl, associazioni professionali, secondo modalità da stabilire, eventualmente anche in video conferenza".