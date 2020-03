Coronavirus, Biondi: "Non ci sono le condizioni per fermare i cantieri"

"In considerazione della normativa vigente, frutto dei decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, non sussistono le condizioni affinché venga emanata un'ordinanza sindacale di chiusura dei cantieri della ricostruzione".

È il senso della nota che il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato ai presidenti provinciali di Ance, Aniem e Confindustria.

Come NewsTown aveva anticipato ieri, dunque, ai sensi del decreto IoStoACasa, i cantieri devono rimanere aperti.

"In base alle disposizioni attuali non è possibile attuare limitazioni che superino quelle già in vigore" sottolinea il sindaco "Il blocco delle opere in corso, pertanto, anche al fine di evitare danni economici e contenziosi legati a eventuali ritardi nella consegna dei lavori, potrà essere determinato esclusivamente dalle imprese, in completa autonomia".

"Qualora dovessero essere emanati provvedimenti più restrittivi seguiranno delle prescrizioni che saranno comunicate alle aziende e per le quali saranno attivati i necessari meccanismi ispettivi e di controllo al fine della loro osservanza".