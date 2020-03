Coronavirus, servizi e contenuti gratuiti per i cittadini grazie a "Solidarietà Digitale"

Si chiama Solidarietà Digitale ed è l’iniziativa messa in campo dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale per ridurre l’impatto sociale e economico del Coronavirus.

L’iniziativa mette a disposizione servizi online servizi gratuiti per cittadini, professionisti e aziende, per lavorare da remoto e avere occasioni di svago restando a casa.

Tra i servizi offerti, quelli che consentono di leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal Miur; usufruire di servizi digitali online (per esempio, i servizi di video streaming) come l’accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio una consulenza medica o professionale; svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina.

L'elenco delle adesioni e le modalità di fruizione dei servizi sono consultabili QUI.