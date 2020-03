Emergenza coronavirus, la Asl dell'Aquila recluta medici specializzandi: ecco come fare domanda

La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per fronteggiare l’attuale stato di emergenza sanitaria determinata dalla crescente diffusione del Covid-19, ha emanato un avviso per reclutare medici specializzandi. Gli incarichi assegnati rientreranno nelle fattispecie di lavoro autonomo e/o di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14.

I contratti avranno la durata di sei mesi, prorogabili, e saranno a decorrenza immediata.

Possono fare domanda gli iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle specializzazioni di Anestesia e Rianimazione; Medicina Interna; Malattie Infettive; Malattie dell’apparato respiratorio; Radiodiagnostica.

Le domane vanno inoltrate nel più breve tempo possibile e comunque entro il 16 marzo 2020, alla U.O.C. PERSONALE – L’Aquila a mezzo p.e.c. all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per ogni necessità o chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0862.368.369; 0862.368.385.

“La Direzione aziendale” si legge in una nota della Asl “intende così acquisire ulteriori professionalità per affrontare le esigenze straordinarie e urgenti connesse all'epidemia in atto e garantire i livelli essenziali di assistenza, andando a supportare gli operatori sanitari che già da numerosi giorni lavorano con abnegazione e spirito di sacrificio. In particolare la Direzione, in questo momento di grave emergenza, plaude al senso di responsabilità e alla spiccata dedizione dimostrata dai numerosi professionisti aziendali alacremente impegnati nella cura e nell’assistenza dell’utenza”.