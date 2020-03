Coronavirus, altra stretta del Governo. Conte: "In Italia chiusi tutti i negozi tranne alimentari e farmacie. I trasporti restano garantiti"

Nuova stretta, durissima, nel contrasto al coronavirus.

Il premier Giuseppe Conte, in diretta Facebook, ha appena annunciato che, da domattina, in tutta Italia, "saranno chiusi tutti i negozi che vendono prodotti non essenziali, e dunque tranne quelli per i beni di prima necessità come farmacie e alimentari; resta consentita la consegna a domicilio".

Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Saranno aperte edicole e tabacchi, chiusi invece i servizi di mensa a meno che non riescano a garantire la distanza di almeno un metro tra gli avventori.

Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione.

Si incentiva la regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate. "Saranno garantiti - ha chiarito Conte - i trasporti, le attività agricole, i servizi bancari, assicurativi e postali".

Il Presidente del Consiglio non ha specificato per quanto rimarranno in vigore le misure, ma ha spiegato che i risultati di queste nuove misure non arriveranno prima di due settimane; la sensazione è che nei prossimi giorni ci si attenda l'ulteriore crescita del numero dei contagiati sperando che in 10-14 giorni si possa raggiungere il picco.

Conte ha poi annunciato la nomina di un commissario per le terapie intensive con "ampi poteri": si tratta di Domenico Arcuri, dirigente d’azienda e oggi amministratore delegato di Invitalia.

E ha chiuso con queste parole: "Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani"; prima aveva ringraziato gli italiani che "stanno compiendo enormi sacrifici; stiamo dando prova di essere una grande nazione".

[Segue]