Coronavirus: Zte dona 2000 mascherine al Comune dell'Aquila

La mutinazionale cinese Zte ha donato al comune dell'Aquila 2000 mascherine di tipo FFP1.

Lo comunica il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Nei giorni scorsi la multinazionale che si occupa di comunicazioni e che opera in città all'interno del Tecnopolo ci ha comunicato la disponibilità a collaborare nell'azione di contrasto di diffusione del coronavirus - spiega il primo cittadino - Questa mattina sono stati consegnati i dispositivi che, d'accordo con la Asl, saranno stoccati e tenuti a disposizione prudenzimente per eventuali esigenze del personale sanitario. Ringrazio Zte, e il suo Ceo Hu Kun, per il significativo gesto di vicinanza e solidarietà alla nostra comunità che sta attraversando un momento particolarmente complesso a cui sta reagendo con grande coraggio e senso di responsabilità".