L'Aquila, Coronavirus: modifiche agli orari e alle corse dell'Ama

Si comunica che a seguito delle misure di contenimento e contrasto del contagio da coronavirus a partire da lunedì 16 marzo nei giorni ferali gli autobus Ama non effettueranno corse a servizio dell'utenza scolastica.

A seguito di tale disposizione, condivisa dall'unità di crisi costituita al Comune dell'Aquila, le linee 1, 3 e 4 avranno frequenza dimezzata e saranno limitate al terminal bus di Collemaggio.

Il collegamento con la facoltà di Ingegneria di Monteluco di Roio sarà garantito dalla linea M11 e tre corse della linea 1R dal lunedì al venerdì, in partenza dal terminal di Collemaggio, con i seguenti orari: 7:40, 8:20, 14:20 e con partenza da Monteluco di Roio alle ore 8:00, 8:40, 14:40.

La linea 10/M10 effettuerà deviazione nella frazione di Pianola. Sarà sospeso il servizio di navetta in centro in partenza dal terminal di Collemaggio.

Nei giorni feriali, inoltre, sarà attivato un servizio di bus a chiamata sperimentale per gli spostamenti essenziali non garantiti dai servizi di linea. Il numero da contattare è: 0862319857.

Si ricorda che sul sito ufficiale del Comune, all'indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html e sulla app di protezione civile "Comunicare per proteggere" si trovano le informazioni relative all'emergenza nell'ambito della campagna di informazione #vincilvirus promossa dall'ente.