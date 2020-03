Sospensione cantieri, ordinanza pronta alla firma. Ma il Governo chiede a Marsilio di attendere l'esito del confronto con le parti sociali

"Il presidente Marco Marsilio ha ricevuto forti sollecitazioni dal Governo affinché soprassieda dall'intento di emanare l’ordinanza che sospende i cantieri edili (tranne motivate eccezioni) a partire da lunedì prossimo, con richiesta di attendere l'esito del confronto in corso oggi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le parti sociali, all'esito del quale potrebbero annunciarsi importanti novità nel senso auspicato dall'ordinanza".

Si legge in una nota appena invita dall'ufficio stampa della presidenza della Giunta regionale.

Il Presidente Marsilio, ribadendo una linea improntata oggi più che mai alla leale collaborazione istituzionale e alla comune assunzione di responsabilità, "ha garantito al Ministro Francesco Boccia che attenderà l'esito del confronto e ne valuterà il merito".

Alle ore 16 Boccia ha convocato una nuova riunione in videoconferenza con le Regioni alla quale il Presidente Marsilio prenderà parte.

"Marsilio ha chiesto alle parti sociali e sindacali, che hanno ricevuto la bozza per esprimere le loro osservazioni, di fare in parallelo la medesima opera di confronto e valutazione con le rappresentanze nazionali presenti oggi al tavolo - spiega la nota - per poter fornire al Presidente elementi utili ai fini della decisione finale che dovrà assumere".

La nota delle parti sociali

"Ance Abruzzo, Confapi Aniem Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Fillea Cgil Abruzzo, Filca Cisl Abruzzo, Feneal Uil Abruzzo, nel prendere atto che si sta procedendo alla stesura di un'ordinanza della Regione Abruzzo per la chiusura dei cantieri in Abruzzo ai fini di evitare il diffondersi del COVID-19, esprimono forte preoccupazione per i tempi e le modalità che devono regolarne lo svolgimento".

"Gli strumenti in fase di promulgazione, DPCM governativo e l'Ordinanza della Regione Abruzzo, che consentiranno di estendere la cassa integrazione anche alle aziende edili, devono viaggiare di pari passo per scongiurare di fatto, il pericolo di licenziamenti".

"Come parti sociali ci appelliamo al buon senso di tutti per evitare la perdita dei posti di lavoro poiché ci si sta adoperando, di fronte a una simile emergenza, alla tutela del settore".

"In secondo luogo sarà necessario computare i tempi per la messa in sicurezza dei cantieri che altrimenti dovrebbero essere abbandonati di colpo andando a costituire un grave rischio per tutti".

"Ultimo punto l'Inps deve avere tempi strettissimi per l'erogazione dell'indennità di cassa integrazione, poiché le imprese più piccole non sono in grado di anticipare le stesse, mettendo così in difficoltà i lavoratori".