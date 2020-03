Coronavirus, 5 nuovi casi in Abruzzo: pronto il G8 al San Salvatore

Dai test effettuati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 5 nuovi casi positivi al Covid 19.

Tre riguardano la Asl Lanciano-Vasto-Chieti: un uomo di 66 anni e due donne di 71 e 81 anni. Una donna di 74 anni è residente nel territorio della Asl di Teramo, mentre un uomo di 69 è residente in quello della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Salgono così a 89 i casi positivi registrati in Abruzzo.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Intanto, l'assessore regionale Guido Quintino Liris informa che è pronta la struttura del G8 "per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Saranno operativi sei posti letto di terapia intensiva, di fatto già pronti per l'uso e la possibilità di aprire anche una sala operatoria per i malati di coronavirus. Nel G8 ci sarà, inoltre, la possibilità di portare a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria (assistenza e terapia semi-intensiva)".

Vanno avanti speditamente anche i lavori per il triage di Malattie infettive: "una nuova struttura per consentire di fare tamponi ai sospetti senza passaggi in Pronto Soccorso, evitando, quindi, il rischio di contaminazione dell'ospedale".