Pescara: mascherine protettive e prodotti igienizzanti venduti con ricarichi da capogiro, denunciate due attività

La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 427 mascherine protettive modello FFP1 in una farmacia di Montesilvano. I dispositivi erano stati venduti al pubblico in assenza delle obbligatorie informazioni da fornire alla clientela, in violazione dell’art. 515 c.p. (frode in commercio), e con un ricarico di oltre l'80%.

In un altro esercizio commerciale di Pescara, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato 18 flaconi da 1 litro di alcol detergente igienizzante multiuso venduti a 5 euro l'uno, con un ricarico del 28.% Il proprietario del negozo è stato denunciato per manovre speculative su merci.

Entrambi i controlli sono scattati su segnalazione di alcuni cittadini.