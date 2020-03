L'Aquila, nuovi orari di apertura della farmacia di Pettino

L'Afm comunica che, "per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza dei lavoratori dell'azienda (che saranno dotati di tutti idispositivi di sicurezza personale), nei prossimi giorni dovremo mettere in atto alcune dlsposizioni organizzative e una razionalizzazione delle nostre attivita. In particolare, si dispone che la farmacia di Pettino rimanga aperta la domenica solo nei giorni previsti dalla turnazione obbligatoria e che la stessa chiuda tutti i giorni alle 20 anziché alle 22. Queste disposizioni rimarranno valide flno al 31 marzo".