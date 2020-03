Trasporto pubblico, i sindacati: "Durante l’emergenza, Tua pensa a consolidare carriere"

"Mentre l’intera umanità si occupa della pandemia di coronavirus e lo Stato italiano contrasta una situazione di crisi sanitaria ed economica mai vissuta in precedenza, la direzione generale di Tua spa non trova meglio da fare che dedicarsi alla emanazione di bandi di selezioni interne per consolidare carriere apicali a futuri beneficiari".

Ad affermarlo, in una nota congiunta, sono le segrerie regionali dei sindacati dei trasporti: Filt Cgil, Uiltraspot, Fit Cisl e Faisa Cisal.

Era il 28 febbraio quando le scriventi segreterie regionali sono state accusate dalla direzione generale di Tua spa di “sciacallaggio” per aver denunciato l’immobilismo dell’Azienda regionale di trasporto pubblico locale rispetto alle condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto (autobus e treni) e degli stessi locali aziendali compresi quelli aperti al pubblico come nel caso delle biglietterie nonché la mancanza di iniziative a protezione del proprio personale esposto, per le mansioni svolte, a possibilità di contagio Covid 19 anche nel rispetto del D.Lgs 81/200818.

Grazie alla disposizione del Dipartimento Trasporti della Regione con oggetto “Misure urgenti del TPL per emergenza Covi”, si sono imposte alcune misure precauzionali per gli operatori di esercizio ovvero l’inibizione per i passeggeri dell’utilizzo della porta anteriore per la salita e discesa dai mezzi, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio a bordo ove possibile e la prescrizione di evitare il sovraffollamento a bordo per rispettare le distanze minime tra passeggeri istituendo corse “supplementari”.

Oggi, siamo al 13 marzo, ed in particolare nella Tua spa, la situazione rispetto alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale, è ancora ferma al palo; il personale si è arrangiato autonomamente, quando ha potuto, perché dal Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione competente nessuna istruzione operativa è stata emanata ad esempio, per i Capitreno, che sono esposti al contatto ravvicinato conl’utenza, nessuna corsa supplementare a beneficio ad esempio dei pendolari/operai è stata istituita da nessuna Azienda Concessionaria, infine le sanificazioni dei mezzi in periferia stentano ad essere attuate.

Nel mentre l’intera umanità si occupa di questa terribile pandemia e anche l’intero Stato italiano contrasta una situazione di crisi sanitaria ed economica mai vissuta in precedenza, la Direzione Generale di Tua spa non trova meglio da fare che dedicarsi alla emanazione di bandi di selezioni interne per consolidare carriere apicali a futuri beneficiari:

Il dott. Maximilian Di Pasquale, il prescelto del presidente Giuliante assurto per suo volere al ruolo di direttore generale, dopo aver ricoperto in precedenza quello di dirigente amministrativo di Tua spa - con un’azienda che: continua a vivere una situazione di confusione e di collasso, disorganizzata nelle attività e capace di erogare solo servizi di scarsa qualità troppo spesso anche pubblicamente criticati da tutta l’utenza, che ha sub-concesso proprie linee nella incapacità di gestirle direttamente - si dedica quasi esclusivamente a precostituire carriere apicali.

Va evidenziato inoltre che non si sta affrontando affatto una reale ed urgente carenza, atteso che sempre il dott. Di Pasquale, in data 13 febbraio con ordine di servizio 59, aveva già prescelto e nominato un funzionario per il ruolo di capo unità produzione Pescara con provvedimento di affidamento mansioni.

La mancanza di un qualsiasi tipo di confronto diretto tra le scriventi e la Regione Abruzzo, nonostante le ripetute sollecitazioni al sottosegretario D’Annuntiis, facilita queste strane situazioni in un’azienda che dovrebbe essere soggetta ad un reale “controllo analogo” e favorisce il proliferare di accadimenti simili che stanno facendo dell’azienda regionale di Trasporti Tua SpA, una realtà in cui diverse iniziative strategiche vengono definite tra pochi intimi.

Nel frattempo operatori di esercizio e personale viaggiante ferroviario in particolare, cui vanno riconosciuti un grande coraggio e un grande senso di responsabilità e abnegazione, lavorano per assicurare un servizio di trasporto essenziale alla cittadinanza, nella triste consapevolezza che le deficienze organizzative pongono serie riflessioni rispetto ai rischi derivanti dalla mansione svolta in questo particolare periodo ed alla qualità del contributo di una certa classe dirigente.