Coronavirus, il Pd aquilano: "Giunto il momento di riattivare strumenti di confronto politico e decisionale"

"Dopo giorni convulsi di naturale smarrimento e in un quadro ancora critico sul fronte della diffusione del contagio da Covid-19, rispetto al quale il sistema paese e tutti i cittadini stanno reagendo però con grande serietà ed orgoglio, riteniamo sia giunto il momento di riattivare e addirittura potenziare gli strumenti di confronto politico e decisionale. Come PD aquilano, consapevoli della delicatezza del momento, abbiamo da subito offerto piena collaborazione a tutte le Istituzioni locali impegnate nel contenimento della crisi, alle stesse chiediamo adesso di affrontare la gestione dell'emergenza in modo più collegiale e coordinato".

Si legge in una nota firmata dai consiglieri comunali dem Stefano Palumbo e Stefano Albano e dalla segretaria cittadina Emanuela Di Giovambattista.

"Abbiamo assistito in silenzio a diverse premature fughe in avanti rispetto a ipotetiche misure da adottare sul fronte economico o a supporto dei cittadini ma, senza polemizzare, ci sentiamo in dovere di dire che una sfida così difficile non si combatte né attraverso proposte estemporanee, né con il solo protagonismo di un sindaco e di un presidente di regione. Due obiettivi ci devono vedere tutti uniti e protagonisti, contrastare con tutti i mezzi la diffusione del contagio in regione e nella nostra città e parallelamente ragionare sulle possibili azioni di sostegno al tessuto produttivo già in difficoltà, sul nostro territorio, prima di questa grave crisi".

Per fare questo c'è bisogno, come sta già avvenendo a livello centrale, del "coinvolgimento e del contributo di tutte le forze politiche in un processo di costante confronto con tutti i principali soggetti in ambito sanitario e produttivo presenti in città. Il consiglio comunale, con le dovute precauzioni o attraverso tutti gli strumenti tecnologici necessari ad operare da remoto nella massima sicurezza, non può che essere il perno di questo processo. Ci rivolgiamo pertanto a Pierluigi Biondi affinché si adoperi a far sì che tutte le energie di cui la città dispone siano messe nelle condizioni di poter dare coralmente il proprio contributo e di attivare, anche a tale scopo, il Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza epidemiologica affinché tutte le attività di volontariato che generosamente si sono messe a disposizione possano farlo sotto il coordinamento istituzionale, dando anche noi, come Partito Democratico, la possibilità di partecipare. Sappiamo che L'Aquila, nei momenti di difficoltà, sa dare il meglio di se; anche questa volta, uniti, ce la faremo".