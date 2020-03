SIN Bussi, Conferenza dei Servizi approva riperimetrazione per Piano d'Orta

A tre anni dalla prima segnalazione della Stazione Ornitologica Abruzzese del 30 marzo 2017 e a due anni dalla prima Delibera della Giunta Regionale del 24 maggio 2018, i funzionari del Ministero dell'Ambiente sono riusciti a chiudere la Conferenza dei Servizi per la riperimetrazione del Sito Nazionale di Bonifiche di Bussi, con particolare riferimento al confine presso la ex Montecatini di Piano d'Orta.

La Stazione Ornitologica Abruzzese aveva infatti scoperto che una parte consistente della vecchia area industriale - denominata comparto Z - era rimasta inopinatamente al di fuori del Sito Nazionale di Bonifiche nonostante fosse estremamente contaminata da piombo e arsenico.

Il Ministero dopo la dettagliata nota dell'associazione chiese verifiche e l'ARTA, a seguito di quella segnalazione, riscontrò la presenza anche di rifiuti speciali pericolosi in prossimità di case e strade. Tra l'altro non è finita qui: manca ancora il Decreto del Ministro per concludere definitivamente la procedura. I tempi sono così lunghi, tra rimpalli incredibili, che già si profila la necessità di una nuova riperimetrazione, visto che l'ARTA ha trovato ulteriori rifiuti vicino al fiume Orta.

Questo procedimento deve far riflettere sulla disorganizzazione delle strutture preposte ad affrontare problematiche di inquinamento ambientale così rilevanti.