Coronavirus: accordo tra sindacati e imprese sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Dopo un lungo confronto andato avanti nella notte, anche in videoconferenza con il governo, è stato firmato il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

"Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell'adeguare l'organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese". Così Cgil, Cisl e Uil, dopo la firma del protocollo [scaricabile QUI].

"Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L'Italia non si ferma" ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

In arrivo il super decreto

Stop alle scadenze fiscali di lunedì per tutti, già assicurato. E calo delle bollette allo studio, per alleviare famiglie e imprese. In arrivo anche ammortizzatori sociali, congedi speciali, sostegno alla liquidità delle imprese e nuove misure per aiutare il servizio sanitario in affanno per l'epidemia.

Il governo tenta di stringere sul 'super-decreto coronavirus' che potrebbe accogliere anche i tanti suggerimenti presentati dai ministeri, che vanno dai rinvii degli appuntamenti elettorali a quelli delle scadenze dei documenti o della revisione auto.

Ancora si sta valutando, però, se condensare in un unico provvedimento tutti gli interventi o se spacchettarli in due tempi, con un primo decreto da portare in Consiglio dei ministri entro il weekend, probabilmente sabato in serata, e un secondo da varare a inizio della prossima settimana che guardi oltre l'emergenza, per arginare il rischio tracollo del Pil.

Pezzopane: "Protocollo passo importante"

"Vinciamo con l'intelligenza, la scienza, la ricerca e la medicina. Vinciamo se siamo seri, ragionevoli, rispettose, amorevoli. Vinciamo se rispettiamo chi sa più di noi, se la politica si comporta da classe dirigente ed è capace di dare una prospettiva mentre sostiene chi sta salvando le vite. Da ieri e questa notte, governo e parti sociali, per 18 ore hanno lavorato ad un Protocollo fondamentale a cui seguirà un nuovo decreto per fisco, ammortizzatori, interventi per Sanita' e famiglia. Questa mattina, presso la presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. E' un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilita' nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Il Presidente Conte sta dando esempio di come sia importante prendere decisioni condivise, perché tutti svolgano con responsabilità il loro ruolo. La tutela di lavoratori e lavoratrici è fondamentale. Non è un caso che sulle tutele nelle fabbriche, call center, cantieri mi sto battendo da giorni per le norme di sicurezza. Ora con il Protocollo le questioni si chiariscono. Ci aspettano giorni ancora drammatici e dolorosi, rispettiamo le regole e resistiamo."

Così Stefania Pezzopane, deputata Pd, sul protocollo sottoscritto stamattina, dopo 18 ore, tra governo e parti sociali.