Pronta la struttura G8. Biondi: "Controllati 160 esercizi commerciali e 107 persone: per 3 cittadini potrebbe scattare la denuncia". No a chiusura di parchi e aree verdi

Si è tenuta stamane la cerimonia di benedizione della struttura G8, allestita per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Saranno operativi sei posti letto di terapia intensiva, di fatto già pronti per l'uso con la possibilità di aprire anche una sala operatoria per i malati di coronavirus. Nel G8 ci sarà, inoltre, la possibilità di portare a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria (assistenza e terapia semi-intensiva). Vanno avanti speditamente anche i lavori per il triage di Malattie infettive: una nuova struttura che consentirà di fare tamponi ai sospetti senza passaggi in Pronto Soccorso, evitando, quindi, il rischio di contaminazione dell'ospedale.

E' dal piazzale dell'ospedale San Salvatore che il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha tenuto il suo quotidiano punto stampa su facebook. "Abbiamo partecipato alla cerimonia breve, ma molto toccante, di benedizione della struttura G8: ne approfitto ancora per ringraziare il personale sanitario che si sta spendendo con grande professionalità e caparbietà", le parole del primo cittadino.

Che ha poi rivolto un "appello a chiunque avesse conoscenze in aziende che hanno disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine modello FP3: contattateci e mettetele a disposizione del Comune dell'Aquila che poi li fornirà al personale sanitario dei reparti più a rischio".

Nel frattempo, proseguono in maniera serrata i controlli della Polizia municipale, in sinergia con le altre forze di polizia, per prevenire assembramenti che, comunque, a L'Aquila non si sono verificati; "stamane abbiamo pattugliato i parchi cittadini e c'erano pochissime persone in giro", ha confermato il sindaco ribadendo che non ha intenzione di firmare ordinanze ulteriormente restrittive rispetto alle indicazioni della filiera di comando.

Ieri, la Polizia municipale ha controllato 107 persone: "per 3 di essi, in giro senza motivazioni, si sta valutando la denuncia all'autorità per violazione dell'articolo 650 del codice penale; sono stati controllati, inoltre, 160 esercizi commerciali. Quasi tutti si stanno attenendo alle prescrizioni degli organismi preposti: continuiamo così, la prossima sarà la settimana decisiva per capire se le misure messe in atto sono state in grado di contenere il diffondersi del contagio", ha sottolineato Pierluigi Biondi

Dei cantieri e degli adempimenti fiscali si era già parlato ieri: "serve un intervento energico per fare in modo che l'emergenza sanitaria non diventi un colpo letale per l'economia del territorio, a livello nazionale e locale".