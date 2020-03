Coronavirus: caso sospetto al call center Comdata, azienda sospende attività per un giorno

Comdata, il call center che dal 2 dicembre gestisce all'Aquila la commessa Inps Ader all’interno dell'ex Tecnopolo, ha comunicato ai propri dipendenti di aver sospeso in via precauzionale l'attività per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, a seguito di una segnalazione delle autorità sanitarie per un sospetto caso di contagio tra i dipendenti.

"Al momento" si legge nell'avviso inviato dall'azienda "si tratta unicamente di un caso non accertato di Covid 19, il collega è in buone condizioni generali ed è stato posto in via precauzionale in isolamento domiciliare. In via prudenziale abbiamo deciso di chiudere la sede e in data odierna procederemo alla igienizzazione e sanificazione del sito già programmata nei giorni scorsi. Nelle prossime ore contiamo di avere ulteriori indicazioni dale autorià competenti alle quali ci atterremo scrupolosamente".