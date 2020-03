La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato 710 mascherine protettive e 20 flaconi da 1 litro di gel mani igienizzante in un punto vendita di Montesilvano, situato in via Vestina. I prodotti erano stati messi in vendita con ricarichi spropositati, oscillanti tra il 120% e il 380%.

I proprietari, due persone di nazionalità cinese, sono stati denunciati con l’accusa di frode in commercio e manovre speculative su merci.