L'Aquila, scuola GDF: allievi non qualificati a casa, altri destinati a controlli

Sono quasi 2.200 gli allievi attualmente stanziati presso la Scuola allievi ispettori della Guardia di finanza all'Aquila.

L'importante struttura delle Fiamme gialle, che tutti hanno imparato a conoscere da vicino nell'emergenza sisma del 2009, rappresenta un punto nodale nell'organizzazione formativa della Gdf ed ha le sue omologhe nelle sedi di Bergamo e di Castel Porziano per gli allievi ufficiali, e Bari per la formazione degli allievi finanzieri.

Nella struttura aquilana, ad oggi, non si sono verificati casi di contagio da coronavirus, al contrario di quella di Bergamo, città lombarda che rappresenta uno dei focolai più virulenti del contagio, anche grazie agli accorgimenti presi per tempo dai vertici della scuola, che anticipando i tempi hanno adottato misure interne ed esterne (ad esempio, riducendo le uscite in città degli allievi) tese a contenere il pericolo.

E' di oggi il provvedimento, con efficacia immediata, di far rientrare a casa i 900 allievi attualmente non qualificati che continueranno a seguire i corsi con modalità telematiche.

Diversa destinazione per i 630 allievi finanzieri ed i 630 allievi marescialli che avendo già la qualifica verranno temporaneamente destinati ai reparti operativi, impegnati in questi giorni a contenere un altro fenomeno, quello dell'aumento indiscriminato dei prezzi, in alcune circostanze sfociati in vero e proprio sciacallaggio.

Anche questi ultimi due scaglioni di allievi continueranno a seguire i corsi con modalità telematica.

Non trova invece riscontro la voce circolata di un insediamento sanitario d'emergenza all'interno delle mura della scuola.