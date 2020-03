Abruzzo: supporto e consulenza via telefono per utenti e famiglie con autismo

"Il nostro lavoro va nella direzione di uniformare i servizi per l'autismo in tutta la Regione e il modello organizzativo…

Come gestire, sul piano pratico, i comportamenti problematici dei soggetti autistici? E’ la domanda, che riguarda sia gli operatori sanitari…

Diagnosi precoce e un percorso riabilitativo da portare avanti su più fronti, per migliorare in livello di inclusione sia in…

In Abruzzo non esistono strutture residenziali per bambini, ragazzi e adolescenti autistici e, anche se sono situazioni rare, nel caso…