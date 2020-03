L'Aquila: droga nascosta sottoterra, arrestato

La Squadra Mobile dell’Aquila ha arrestato un 24enne di nazionalità rumena per detenzione illecita di cocaina.

I fatti risalgono a venerdì 13 marzo.

Il giovane era stato seguito dagli agenti mentre si dirigeva, a bordo della sua auto, in via Monte Terminillo.

Grazie a un appostamento, la polizia ha potuto notare l'uomo nascondere sottoterra, nei pressi di un albero, un involucro scuro, all’interno del quale sono stati successivamente ritrovati 10 grammi di cocaina confezionata in involucri.

In seguito a una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso anche di somme di denaro di cui non è riuscito a giustificare la provenienza. Dopo essere stato fermato, su disposizione del pm David Mancini, è stato posto agli arresti domiciliari. La droga e il denaro sono stati sequestrati.