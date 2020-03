Emergenza Covid-19, l'Ordine dei commercialisti dona 10mila euro all'ospedale San Salvatore

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L’Aquila e Sulmona ha deliberato l'erogazione di un contributo di 10mila euro all'associazione Va.Do. di L’Aquila, finalizzato a contrastare l'emergenza sanitaria Coronavirus.

L’Associazione incaricata dalla Asl ha dotato di 6 posti letto di Terapia Intensiva a pressione negativa dedicati specificatamente a pazienti COVID, lontano dal corpo centrale dell’ospedale, nello spazio del Vecchio Ospedale del G8.

"La decisione straordinaria del consiglio di erogare il contributo rappresenta un segnale importante ed unico di solidarietà col quale i Commercialisti dimostrano di voler essere non solo dei professionisti dell'area economico-aziendale e della fiscalità, ma soggetti di riferimento per l'intera comunità e per il territorio", scrive in una nota il presidente Ettore Perrotti.

"L'Ordine dei Commercialisti chiede a tutte le istituzioni un impegno concreto a sostegno di imprese, famiglie e professionisti colpiti dall'emergenza Coronavirus, con la messa in campo di iniziative urgenti di contenimento degli effetti negativi dell'epidemia sul tessuto socio-economico, facendo comunque presente che la nostra categoria è di nuovo in trincea a supporto di tutto il tessuto produttivo", conclude Perrotti.