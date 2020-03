Medici e infermieri in trincea, l'appello di Alessandro Grimaldi: "Abbiamo urgente bisogno di dispositivi di protezione individuale". Asl attiva un canale per la raccolta fondi

“I casi aquilani rappresentano ancora una quota minima rispetto al resto della Regione: c’è qualcosa di nuovo ma non lo giudicherei allarmante, per il momento”.

Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila taglia corto sulle notizie che, in serata, raccontavano di un primo caso di contagio di un paziente aquilano, un ragazzo di 33 anni.

Piuttosto, Grimaldi ha voluto sottolineare che “l’attività di medici e infermieri si sta facendo di ora in ora più faticosa: c’è un continuo turn over di pazienti e, oramai, siamo quasi saturi: per fortuna, abbiamo solo tre pazienti in rianimazione ma c’è un flusso di pazienti piuttosto importante dall’area della Marsica”. A preoccupare è “la difficoltà d’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, occhiali, guanti, mascherine e camici: questo potrebbe paralizzare la nostra attività” dice chiaro Grimaldi.

Di qui l’appello a chi dispone di dispositivi: “se potete, metteteli a disposizione. Ve ne saremmo grati”.

Grimaldi ha inteso ringraziare il presidente dell’Ordine dei medici Maurizio Ortu, gli odontoiatri e i liberi professionisti del territorio “che hanno iniziato ad inviare, già da ieri sera, diversi dispositivi: per noi, in questo momento è di fondamentale importanza”.

La sanità abruzzese sta reggendo bene: “lo sforzo che stiamo mettendo in campo è efficace, non abbiamo particolari sbavature, a parte un certo ritardo nella diagnostica che, tuttavia, risolveremo ora che, finalmente, potremo inviare i tamponi all’Istituto Zooprofilattico di Teramo che si affiancherà al centro di Pescara. Così, potremo processare molti più campioni e avere i risultati in giornata evitando ‘strozzature’: si potranno rapidamente trasferire altrove i pazienti che risultassero negativi liberando posti letto per chi dovesse averne bisogno. Questa è una macchina che deve funzionare alla perfezione. Tuttavia, non dovessimo avere più a disposizione dispositivi di protezione individuale saremmo costretti a rallentare la nostra attività, non potremmo accedere alle stanze con pazienti positivi privi di seppur minimi strumenti di protezione. Spero davvero possa risolversi il problema a livello nazionale ed europeo: per il momento, ribadisco l’appello a chiunque avesse a disposizione questi strumenti di metterli a disposizione della Asl”.

Un appello rilanciato anche dal primario del reparto di Rianimazione Franco Marinangeli. “Chi avesse mascherine FPP3, che si usano anche per verniciature o per lavori di bricolage, ce le faccia avere; per noi, in questo momento sono preziose. In Terapia intensiva servono almeno 30 maschere al giorno per il personale esposto direttamente al virus. In giro, non se ne trovano più”.

In questo senso, la Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha attivato un canale per raccogliere le donazioni di fondi da utilizzare nell’emergenza al fine di potenziare risorse e macchinari.

Gli estremi per fare donazioni di fondi sono:

Iban : IT27X0538703601000000164212

Causale : Asl 1 Abruzzo Emergenza coronavirus.

“La solidarietà degli aquilani non sta mancando”, le parole di Alessandro Grimaldi; “in tanti ci telefonano per chiederci di cosa abbiamo bisogno. Li ringraziamo davvero”.

“Stiamo reggendo”, conclude Grimaldi; “nonostante i tagli al sistema sanitario nazionale, tutto sommato ce la stiamo cavando bene. Vorrei ricordare che, negli ultimi anni, c’è stata una grave politica di depotenziamento degli ospedali: pensate che in Germania ci sono 28 mila posti letto di rianimazione, in Italia 6 mila; sono stati tagliati 70 mla posti letto, 750 reparti, mancano 50mila tra medici e infermieri: non dobbiamo dimenticarlo. Tuttavia, qui c’è gente che lavora 13-14-15 ore al giorno, senza guardare l’orologio”.

E’ per loro che va messo in campo un importante sforzo di solidarietà, oggi più che mai.