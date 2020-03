Coronavirus, cambiano alcune modalità di conferimento della differenziata. Le nuove regole dell'Asm

L’Asm, alla luce delle disposizioni contenute nelle linee guida divulgate dall’Istituto Superiore di Sanità per l’emergenza coronavirus, comunica una serie di adattamenti delle regole che normalmente si seguono per la raccolta differenziata.

• Smaltire i fazzoletti di carta utilizzati per soffiarsi il naso nell’indifferenziato contenitore verde e non più nell’organico.

• Tutti i fazzolettini di carta, i rotoloni di carta usa e getta, i guanti in lattice e le mascherine vanno conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata verde.

• Utilizzare il doppio sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti in tutte le frazioni.

• Chiudere i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci.

• Conferire correttamente rispettando il giorno di raccolta e la tipologia di rifiuto per l’esposizione fuori dalle abitazioni. Se si hanno dubbi controllare l’ecocalendario, visibile sul sito www.asmaq.it o sull’app Asm Spa L’Aquila.

• Non chiedere informazioni al personale operativo ma contattare il numero verde 800208820.



Le persone positive al tampone o coloro che dovessero trovarsi in quarantena obbligatoria dovranno conferire tutti i rifiuti nella frazione dell’indifferenziato, all’interno del contenitore verde, utilizzando le seguenti modalità:

• Utilizzare il doppio o triplo sacco in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti.

• Chiudere i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci.