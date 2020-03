Coronavirus, Borrelli: "Oggi 2.989 positivi, 192 guariti e 345 morti"

Secondo i dati forniti da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e commissario all'emergenza, oggi i contagi da coronavirus in più rispetto a ieri sono 2.989. Il totale delle persone malate è 26.062. Di queste, 2.060 sono ricoverate in terapia intensiva, il 10% del totale.

Sono guarite 192 persone (2.941 in totale) mentre le persone morte sono 345 (il totale è di 2503 dall'inizio della pandemia).

La zona più colpita dal virus rimane la Lombardia, dove ad oggi si contano 16.620 contagi e 1.640 decessi, di cui 220 da ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio: "Abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l'80 per cento degli indumenti protettivi" ha detto il capo della protezione civile Borrelli.